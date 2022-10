Riassunto: Rockwell Automation annuncia l’intenzione di acquisire CUBIC

L’acquisizione rafforza ed espande la portata globale dell’offerta di centri di controllo motori intelligenti

MILWAUKEE–(BUSINESS WIRE)–Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo specializzata nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi di aver firmato l’accordo finale per l’acquisizione di CUBIC, una società specializzata in sistemi modulari per la costruzione di quadri elettrici. CUBIC, fondata nel 1973, opera in settori in rapida crescita, come le energie rinnovabili, i centri dati e le infrastrutture, e ha sede a Bronderslev, in Danimarca.

I sistemi modulari efficienti e flessibili di CUBIC, combinati con i dispositivi intelligenti e l’esperienza di settore di Rockwell Automation, forniranno vantaggi ai clienti poiché offriranno un time-to-market più rapido, consentiranno applicazioni più ampie a livello di impianto per il controllo intelligente dei motori e genereranno dati intelligenti per una maggiore sostenibilità e produttività.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, costituisce la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, in quanto unico giuridicamente valido.

