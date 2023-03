Riassunto: Rockwell Automation annuncia l’acquisizione di Knowledge Lens

Con questa operazione accelera l’espansione del portafoglio di soluzioni industriali di artificial intelligence di Rockwell Automation, destinate ai produttori globali

MILWAUKEE–(BUSINESS WIRE)–Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la maggior azienda mondiale specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, annuncia oggi l’acquisizione di Knowledge Lens. Con sede a Bangalore, India, Knowledge Lens offre servizi e soluzioni che, combinando tecnologie digitali a una profonda conoscenza in data science, intelligenza artificiale (IA) e competenze ingegneristiche, forniscono approfondimenti aziendali fruibili basati su dati aziendali. Knowledge Lens confluirà in Kalypso, la principale azienda di servizi digitali di Rockwell Automation, al fine di accelerare i risultati della trasformazione a vantaggio di un maggior numero di produttori mondiali.

In linea con la crescente richiesta di evolvere la connettività in tutta l’azienda e di dare accesso ad approfondimenti predittivi e prescrittivi basati sui dati, uno degli ambiti a più rapida crescita in Rockwell Automation è quello dei servizi di trasformazione digitale. Insieme a Kalypso, Knowledge Lens espanderà in modo significativo le capacità di Rockwell Automation di trarre il massimo vantaggio dai dati, abilitare la produzione autonoma e guidare l’ottimizzazione continua per un maggior numero di produttori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza è, di fatto, la versione ufficiale a cui far fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

