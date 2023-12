Riassunto: Rockstar Games annuncia Grand Theft Auto VI, sul mercato a partire dal 2025

Guarda ora il trailer 1

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Rockstar Games®, una casa editoriale di Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), è orgogliosa di annunciare che Grand Theft Auto VI sarà presto disponibile per i sistemi di intrattenimento su computer PlayStation® 5 e sui sistemi di intrattenimento e giochi Xbox Series X|S a partire dal 2025.









“Grand Theft Auto VI rappresenta una continuazione del nostro impegno a spingere i limiti del possibile in esperienze open-world basate su storie altamente immersive”, spiega Sam Houser, Fondatore di Rockstar Games. “Siamo felici di poter condividere questa nuova vision con giocatori dappertutto”.

Grand Theft Auto VI va nello stato di Leonida, casa delle strade immerse nel neon di Vice City e oltre, nell’evoluzione più grande, immersiva della serie Grand Theft Auto finora realizzata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Simon Ramsey



Rockstar Games

(212) 334-6633



Simon.Ramsey@rockstargames.com

Alan Lewis (Stampa aziendale)



Take-Two Interactive Software, Inc.

(646) 536-2983



Alan.Lewis@take2games.com