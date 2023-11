Riassunto: Rocket Software rileverà il business di connettività e ammodernamento di applicazioni di OpenText

La nuova società offrirà il portafoglio più interessante di soluzioni a sostegno delle aziende più grandi al mondo nel loro cammino di ammodernamento e verso il cloud ibrido

WALTHAM, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Rocket Software, Inc. (“Rocket Software”), un leader tecnologico mondiale che promuove l’ammodernamento per le aziende più grandi al mondo, oggi ha annunciato di avere siglato un accordo definitivo per l’acquisizione del business Application Modernization and Connectivity (AMC) di OpenText (NASDAQ: OTEX), (TSX: OTEX), già parte di Micro Focus. Il prezzo totale di acquisto è pari a 2,275 miliardi di USD.





Da decenni Rocket Software è il partner di elezione per la risoluzione di complessi problemi IT per le aziende più grandi e innovative in relazione a infrastrutture, dati e applicazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

