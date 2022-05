Riassunto: RMS espande la copertura globale di Risk Views

NEWARK, Calif.–(BUSINESS WIRE)–RMS®, società di Moody’s Analytics e leader mondiale nella modellazione del rischio e nelle soluzioni, annuncia che lancerà nuove viste globali per i pericoli acuti e cronici e il loro impatto sul cambiamento climatico. RMS offre già una serie di modelli regionali per i pericoli e i cambiamenti climatici, che supportano prodotti dettagliati di modellazione delle perdite fisiche acute, nonché prodotti di dati che coprono i punteggi di pericolosità e di rischio e i costi delle perdite per le singole località, su più orizzonti temporali. I modelli e i dati sui cambiamenti climatici di RMS sono stati accolti con favore dal mercato e consentono agli utenti di effettuare stress test sulla gestione del portafoglio, sulla mitigazione del rischio e sulle strategie di adattamento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Matthew Longbottom



+44 7584 333485



PRTeam@rms.com

Haggie Partners



+44 (0)20 7562 4444



rms@haggie.co.uk