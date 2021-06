Riassunto: RMRK raccoglie $6 milioni per costruire lo standard avanzato del sistema di NFT di Polkadot

ZUG, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–RMRK, un progetto di protocollo per NFT (non-fungible token) avanzati, annunciato oggi che ha raccolto 6 milioni di USD per costruire l’infrastruttura standard cross-chain NFT nell’ecosistema Polkadot e Kusama. Gli investitori come D1 Ventures, YBB, PAKA, DFG e altri stanno tutti scommettendo sugli NFT 2.0 presentati da RMRK.





“Al momento gli NFT sono asset digitali inutilizzati, principalmente costose foto digitali che tieni nel wallet digitale fino a quando gli NFT tornano di moda”, spiega Bruno Škvorc, il fondatore del progetto e socio della Web3 Foundation. “Ma noi riteniamo che siano stati progettati per fare molto di più.”

