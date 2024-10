Riassunto: Rivoluzionare le operazioni nei magazzini: lanciata la serie Carti di robot per la logistica e la movimentazione materiali

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Bear Robotics ha lanciato il robot Carti 100, una soluzione innovativa che trasformerà la logistica e le operazioni nei magazzini. Mentre le imprese si impegnano per migliorare l’efficienza e contenere i costi, Bear Robotics sta rafforzando il suo ruolo di una delle principali realtà internazionali nell’automazione del magazzino. Conformandosi agli standard più elevati di eccellenza, Bear Robotics sottolinea la sicurezza dei dati e delle batterie nonché la funzionalità multirobot integrata e con Carti 100 sta ridefinendo la movimentazione dei materiali, mettendo in grado le imprese di adattarsi alle richieste in continuo cambiamento delle moderne catene di fornitura.









“ Noi di Bear Robotics non siamo solo parte della rivoluzione della robotica; siamo pionieri del futuro della logistica”, commenta John Ha, co-fondatore e Ceo.

Contacts

Referente per i media:



Gennaro Gallo



Head of Marketing



gennaro@bearrobotics.ai