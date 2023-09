Riassunto: Risultati provvisori per i sei mesi di attività terminati in data 30 giugno 2023 di Alphawave IP Group plc

Il portfolio di prodotti tecnologici rinomati sostiene l’aumento della customer di 85 (H1 2022: 28)

16 design premiati; 91% di licenze e registrazioni NRE dai clienti delle zone Nord America, EMEA e APAC (esclusa la Cina)

Registrazioni in aumento del 251% rispetto all’anno precedente raggiungendo 187 milioni di USD. Backlog escludendo le royalties pari a 365 milioni di dollari (FY 2022: 365 milioni di dollari)

Fatturato rispetto all’anno precedente in crescita del 228% raggiungendo 187 milioni di USD includendo il contributo dall’acquisizione di OpenFive

Adjusted EBITDA 1 di 32 milioni di USD e margine dell’Adjusted EBITDA pari al 17% (H1 2022: 23 milioni di USD e 41%) mostrano l’impatto degli investimenti in ambito R&D e i cambiamenti nel business incluso il silicio

di 32 milioni di USD e margine dell’Adjusted EBITDA pari al 17% (H1 2022: 23 milioni di USD e 41%) mostrano l’impatto degli investimenti in ambito R&D e i cambiamenti nel business incluso il silicio Perdite operative per l’H1 2023 pari a 3 milioni di USD rispetto al profitto operativo di 30 milioni di USD per l’H1 2022

Cash outflow dall’operatività delle attività pari a 31 milioni di USD (H1 2022: 32 milioni di USD di cash inflow)

Indebitamento netto 1 di 100 milioni di USD (H1 2022: net cash US$452m)

di 100 milioni di USD (H1 2022: net cash US$452m) L’outlook FY 2023 rimane invariato con una redditività aumentata attesa per l’H2 2023. L’outlook per il medio termine rimane invariato e rimangono forti i prospetti di crescita

LONDRA & TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Alphawave IP Group plc (LSE: AWE, “Alphawave Semi” o “l’azienda”), azienda leader mondiale nelle soluzioni di connettività ad alta velocità per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche di tutto il mondo, ha rilasciato i risultati provvisori per i sei mesi di attività terminati in data 30 giugno 2023.





l testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Alphawave IP Group plc

John Lofton Holt, Executive Chairman



Jose Cano, Head of IR



ir@awavesemi.com

+44 (0) 20 7717 5877

Brunswick Group

Simone Selzer



Sarah West



alphawave@brunswickgroup.com

+44 (0) 20 7404 5959

Gravitate PR

Lisette Paras



Michael Terry Caraher



alphawave@gravitatepr.com

+1 415 420 8420