Riassunto: Riskified inizia una partnership con commercetools per fornire Chargeback Guarantee ai clienti

L’integrazione ottimizza l’onboarding dei venditori alla piattaforma pluripremiata di Riskified per la gestione delle truffe

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Riskified (NYSE:RSKD), azienda leader nei servizi di informazione in ambito truffe e rischi per gli eCommerce, ha oggi annunciato la sua integrazione con commercetools, un’azienda leader nello sviluppo di soluzioni componibili per l’innovazione e scalabilità del commercio, con l’obiettivo di fornire soluzioni avanzate per la prevenzione delle truffe e la gestione del rischio a tutti i venditori nel mondo.





L’integrazione solidifica una partnership fondata sulla voglia di innovare che permette a una delle piattaforme e-commerce più avanzate di offrire il prodotto di Riskfield, ovvero il Chargeback Guarantee, un prestigioso, pluripremiato prodotto. Facendo leva sul machine learning e i dati provenienti da un network globale di venditori, Riskified garantisce i profitti degli e-commerce tutelando i rivenditori dai rischi di perdite finanziarie e danni di reputazione, occupandosi di approvare transazioni legittime e rigettare le frodi e truffe in tempo reale.

