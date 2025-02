Riassunto: Riskified annuncerà i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2024 mercoledì 5 marzo

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified Ltd. (NYSE: RSKD), un leader nell'intelligence delle frodi e del rischio nell'e-commerce, oggi ha annunciato la presentazione dei suoi risultati finanziari per il quarto trimestre e l'intero anno 2024 prima dell'apertura del mercato azionario il prossimo 5 marzo 2025. In tale data, infatti, l'amministrazione della società terrà una chiamata in conferenza e un webcast alle 8:30 orario di New York (ET) per presentare i risultati commerciali e finanziari dell'azienda.

Chiamata in conferenza di Riskified sui risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno 2024

Quando: Mercoledì 5 marzo 2025

Ora: 8:30 ET

Collegamento: Per accedere alla chiamata in conferenza tramite telefono, registrarsi con il seguente link di registrazione e vi saranno forniti i dettagli per collegarsi.

Relazioni con gli investitori :

Chett Mandel

Responsabile delle relazioni con gli investitori

ir@riskified.com

Corporate Communications :

Cristina Dinozo

Direttore senior delle Comunicazioni

press@riskified.com