Riassunto: Ripple ottiene approvazione in via di principio a Singapore

SINGAPORE e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Ripple, leader in ambito di soluzioni di blockchain e crypto per imprese, ha annunciato in data odierna che la sua controllata con sede a Singapore Ripple Markets APAC Pte Ltd ha ottenuto l’approvazione in via di principio della domanda di licenza per istituzione di grandi pagamenti da parte della Monetary Authority of Singapore (MAS). La licenza consente a Ripple di offrire prodotti e servizi di token per pagamenti digitali regolamentati nella città nazione, nonché di ampliare l’uso del servizio ODL, On-Demand Liquidity (liquidità su richiesta) da parte dei suoi clienti.

Nel 2022 Ripple ha registrato uno slancio commerciale senza precedenti per ODL a livello mondiale e le attività di Singapore hanno rappresentato la maggior parte di tale crescita. Nel 2022 ben oltre la maggioranza di operazioni ODL globali è transitata per Singapore, sede degli uffici della Società in Asia-Pacifico.

