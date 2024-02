Riassunto: Rinnovato l’accordo di outsourcing tra KPN e iBASIS per i servizi internazionali

L’ outsourcing dei servizi internazionali comprende voce e telefonia mobile

Accordo esistente potenziato per ulteriori tre anni

LEXINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–iBASIS, fornitore leader di soluzioni di comunicazione per gli operatori e i player digitali di tutto il mondo, e KPN, la principale società di telecomunicazioni dei Paesi Bassi, hanno oggi annunciato di aver rinnovato per tre anni l’accordo di outsourcing per i servizi voce e mobile.





Dopo la vendita da parte di KPN nel 2019, iBASIS e il suo team globale si sono dedicati a fornire a KPN i servizi migliori della categoria, massimizzando il consolidamento del gruppo e la strategia di economia di scala del suo proprietario, Tofane Global .

