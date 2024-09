Riassunto: Rigaku: un’innovativa tecnologia di topografia della densità di elettroni rivelerà le proprietà di macromolecole biologiche

– Una soluzione che accelererà la R&S nel settore biofarmaceutico –









TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Rigaku Corporation, un’impresa del gruppo Rigaku Holdings e partner globale per l’analisi a raggi X dal laboratorio alla fabbrica (sede centrale: Akishima, Tokyo; presidente e Ceo: Jun Kawakami; “Rigaku”), ha sviluppato una tecnologia denominata Electron Density Topography (“EDT”), con brevetti in corso di registrazione, che chiarifica la struttura e le caratteristiche dinamiche di macromolecole biologiche – anticorpi, complessi proteici e particelle di virus – in soluzione.

La EDT consente l’osservazione diretta di macromolecole biologiche in soluzione, riducendo gli artefatti risultanti dalle condizioni di misurazione. Si prevede che la EDT migliorerà i processi R&S riguardanti innovative soluzioni biofarmaceutiche, come terapie basate su anticorpi monoclonali e sistemi avanzati di somministrazione di farmaci.

