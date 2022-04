Riassunto: RIDDLE&CODE Energy Solutions GmbH nomina Kai Siefert Direttore generale

VIENNA, Austria–(BUSINESS WIRE)–Con entrata in vigore il 1º aprile 2022, Kai Siefert subentrerà all’attuale direttore generale della start-up nel settore blockchain RIDDLE&CODE Energy Solutions GmbH, una joint venture tra Wien Energie GmbH, la più grande società austriaca di servizi energetici a livello regionale e la scale-up nel settore blockchain RIDDLE&CODE GmbH, anch’essa con sede a Vienna.





Kai Siefert vanta 16 anni di esperienza professionale nell’industria energetica. Nella posizione precedente di specialista in strategie IT presso Wien Energie GmbH, ha diretto un team di sviluppatori software e ingegneri elettrici operanti presso entrambi i partner che hanno formato la joint venture per sviluppare soluzioni tecniche e servizi digitali basati sulla tecnologia blockchain per il settore delle rinnovabili e le relative fonti di energia distribuite.

