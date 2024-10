Riassunto: Ricerca Secure Code Warrior: le industrie delle infrastrutture critiche stanno facendo progressi nella preparazione degli sviluppatori di Secure-by-Design

La nuova analisi che ha visto la collaborazione del Paladin Global Institute evidenzia la necessità critica di aggiornare le capacità degli sviluppatori per misurare correttamente il progresso del Secure-by-Design

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Oggi, Secure Code Warrior, il leader globale nella sicurezza guidata dagli sviluppatori, ha pubblicato nuovi risultati sull’aggiornamento degli sviluppatori e il suo impatto sulle iniziative Secure-by-Design (SBD) (sicurezza a partire dalla progettazione) delle aziende. Dall’aprile 2024, più di 200 società, tra cui Secure Code Warrior, hanno firmato un impegno al Secure-by-Design. Secondo la nuova analisi, le aziende in settori di infrastrutture critiche, come i servizi finanziari, la difesa, la sanità e l’informatica, stanno facendo progressi nella preparazione dei propri sviluppatori ad aggiornare le loro iniziative in ambito SBD.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Steve Bosk



steve.bosk@w2comm.com