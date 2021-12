Riassunto: Riassunto Cognitive Space 2021: grande slancio nell’intelligenza artificiale per le operazioni satellitari

Cognitive Space chiude il 2021 con numerosi successi alle spalle: un significativo ciclo di investimenti di capitale, nuovi e più estesi contratti governativi, il lancio della sua nuova linea di prodotti commerciali, una solida crescita del fatturato rispetto all’esercizio precedente e un team di esperti di spazio e intelligenza artificiale in espansione.

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Cognitive Space ha reso noti i momenti salienti di un anno di grande successo rispetto all’obiettivo di migliorare significativamente il modo in cui monitoriamo la Terra per una consapevolezza economica, ambientale e di sicurezza nazionale. La società supporta le organizzazioni nel lancio dei loro satelliti con nuovi strumenti per uno ‘spazio nuovo’, fornendo agli operatori satellitari e alle aziende che operano nel campo delle infrastrutture spaziali nuovi sofisticati servizi SaaS per migliorare il fatturato e le prestazioni, prevedere le capacità future e organizzare la gestione della raccolta, nell’ottica della crescita e dell’evoluzione delle costellazioni satellitari.





“La New Space Economy (economia del ‘nuovo spazio’) è una fonte continua di enormi investimenti e sta crescendo in modo esponenziale.”

