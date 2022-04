Riassunto: rf IDEAS supporta FIDO2 per l’autenticazione fluida senza password

SCHAUMBURG, Illinois–(BUSINESS WIRE)–rf IDEAS, prestigioso produttore di lettori di credenziali per l’accesso logico e tramite autenticazione, è lieto di annunciare che alcuni modelli delle sue linee di lettori di carte WAVE ID® Plus, WAVE ID® Nano e WAVE ID® Nano OEM supportano ora il protocollo per comunicazioni in prossimità (near-field communication, NFC) FIDO2. Questa tecnologia offre funzionalità di autenticazione fluida senza password alle aziende operanti in settori in cui la sicurezza è un fattore critico come finanza, sanità, pubblica amministrazione, produzione e istruzione.





FIDO2 libera le imprese dall’onere della gestione delle password e da rischi

FIDO2 propone un’autenticazione senza password né limiti, qualsiasi per diversi tipi di credenziali, dispositivi e piattaforme. Questo standard settoriale in rapida crescita è supportato da Microsoft, Google, Apple e tutti i principali servizi e browser web.

FIDO2 consente l’accesso a dispositivi, siti web e applicazioni tramite credenziali contactless, dati biometrici, dispositivi mobili e chiavi di sicurezza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Megan Flynn



Telefono: 312.573.2220 interno 209



E-mail: Marketing@rfIDEAS.com