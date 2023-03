Riassunto: rf IDEAS lancia la soluzione di credenziali FIDO2 end-to-end con IDmelon

SCHAUMBURG, Ill.–(BUSINESS WIRE)–rf IDEAS, azienda leader nella produzione di lettori di credenziali per l’autenticazione e l’accesso logico, è lieta di annunciare il rilascio della rf IDEAS FIDO2 Passwordless Platform powered by IDmelon. Questa soluzione end-to-end consente un’autenticazione continua e senza password alle credenziali esistenti, convertendole in chiavi di sicurezza FIDO2 – da un giorno all’altro.





FIDO2 libera le organizzazioni dalla gestione delle password e dal rischio

Quasi il 90% delle violazioni di dati sono dovute a password rubate o a errori umani. Le soluzioni single-sign on senza password stanno aiutando a combattere questa sfida e la migrazione a credenziali più sicure aiuta il vostro team a dotarsi di un meccanismo di difesa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Megan Forsberg



T: 224-236-0270 x 1479



E: mforsberg@rfIDEAS.com