Riassunto: Reveal rilascia ufficialmente la sua piattaforma Logikcull in tutta Europa

Logikcull di Reveal democratizza i servizi legali su scala globale introducendo la prima piattaforma eDiscovery self-service automatizzata in Europa, dando più potere ai team legali di tutti i settori

CHICAGO e AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Reveal, il fornitore globale della suite di tecnologie leader nel settore dell’eDiscovery e delle indagini basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi il lancio della sua piattaforma Logikcull in Europa. Questa espansione strategica offre ai clienti l’opzione semplificata e in modalità self-service di Logikcull, ampliando nel contempo l’accesso alla sua piattaforma a livello aziendale, ricca di funzionalità, guidata dal motore AI più potente nel settore. L’approccio a doppia piattaforma di Reveal mette l’azienda in una posizione ottimale per offrire ai clienti in tutta Europa e oltre una gamma più ampia di scelte su come risolvere le proprie diverse sfide legali.





Contacts

Contatto per i media:

Liz Whelan



312.315.0160



lwhelan@revealdata.com