Riassunto: RevBits riceve due riconoscimenti 2024 Fortress Cybersecurity Awards per la gestione dell’accesso di utenti con privilegi e per la sicurezza degli endpoint

RevBits, azienda che sviluppa soluzioni per la cybersecurity, ha ricevuto due riconoscimenti – uno per la sua soluzione di sicurezza degli endpoint in relazione alla Rilevazione degli endpoint nella categoria Prodotto o Servizio e l’altro come finalista per la sua soluzione di gestione dell’accesso di utenti con privilegi nella categoria Gestione dell’identità e dell’accesso





MINEOLA, New York–(BUSINESS WIRE)–RevBits ha annunciato di avere ottenuto il riconoscimento 2024 Fortress Cybersecurity Award per la sua soluzione di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) e di sicurezza in relazione alla Rilevazione degli endpoint e di essere stata nominata finalista nella categoria Gestione dell’identità e dell’accesso grazie alla sua soluzione di gestione dell’accesso di utenti con privilegi. I riconoscimenti Fortress Cybersecurity Awards, gestiti tramite The Business Intelligence Group, mirano a identificare e attestare la superiorità dei prodotti più avanzati al mondo sviluppati da aziende impegnate a proteggere le risorse elettroniche e i dati contro le minacce.

