Riassunto: RevBits pluripremiata al 2024 Globee Cybersecurity Awards con riconoscimenti in varie soluzioni e categorie

RevBits, azienda che sviluppa soluzioni per la cybersecurity, ha ricevuto vari riconoscimenti Gold, Silver e Bronze per la sua suite di soluzioni e come impresa alla 20a edizione annuale del Globee Cybersecurity Global Excellence Awards





MINEOLA, New York–(BUSINESS WIRE)–RevBits, premiata in otto categorie del 2024 Globee Cybersecurity Awards®, continua a portare avanti lo stato delle soluzioni per la cybersecurity. Il Globee Awards premia le più importanti aziende al mondo per la loro performance aziendale, le innovazioni, i prodotti e servizi, la leadership, le iniziative e altro ancora.

RevBits è lieta di avere ottenuto otto riconoscimenti in varie categorie.

Riconoscimenti a livello aziendale:

Silver | Azienda più innovativa nel settore della sicurezza RevBits



