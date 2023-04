Riassunto: RevBits fa man bassa di premi Globee 2023 per la cybersicurezza in numerose soluzioni e categorie

Il fornitore di soluzioni per la sicurezza informatica RevBits è tra i dieci Grand Trophy Winner e anche il vincitore di numerosi premi Gold, Silver e Bronze per molte delle sue suite di soluzioni in occasione della 19a edizione degli Annual Globee Cybersecurity Global Excellence Award.





MINEOLA, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–RevBits, vincitore in sette categorie dei 2023 Globee Cybersecurity Awards®, continua a contribuire al progresso dello stato delle soluzioni dedicate alla cybersicurezza. I premi Globee riconoscono i migliori fornitori mondiali in base a performance aziendali, innovazioni, prodotti e servizi, leadership, iniziative e altro ancora.

RevBits è lieta di aver conquistato sette premi in diverse categorie.

Premi a livello aziendale:

