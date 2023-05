Riassunto: Rêv e Searchlight completano l’acquisizione di Netspend per 1 miliardo di dollari

I fondatori di Netspend uniscono le risorse per ampliare la presenza globale e aumentare l’accesso alle novità digitali nei prodotti di pagamento

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–La società di pagamenti internazionali Rêv Worldwide (Rêv), in collaborazione con i fondi consigliati da Searchlight Capital Partners, L.P. (Searchlight), oggi ha completato l’acquisto dell’attività per consumatori Netspend da Global Payments (NYSE: GPN) in una transazione interamente in contanti del valore di 1 miliardo di dollari.





La transazione di carve-out vede il ritorno di Netspend sotto il controllo dei suoi fondatori Roy e Bertrand Sosa, innovatori del settore del prepagato che hanno anche fondato Rêv. Netspend rimarrà un collaboratore di Global Payments, sostenendo l’attività di trattenimento delle carte di pagamento della società.

