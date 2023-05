Riassunto: Resta alto l’ottimismo sui marketplace, nonostante il difficile ambiente commerciale per i dettaglianti, afferma uno studio a cura di Jitterbit

L’88% dei retailer valuta la realizzazione di marketplace propri, con un terzo del settore che registra un’impennata nelle vendite a seguito delle attività su marketplace

propri, con un terzo del settore che registra un’impennata nelle vendite a seguito delle attività su marketplace Nonostante il forte ottimismo, il 78% di tutti i dettaglianti trova difficile il commercio sui marketplace e cita i processi manuali come il maggiore ostacolo da superare

Più della metà (58%) dei retailer afferma di gestire oltre 20 processi manuali per i dati nello stack tecnico del proprio marketplace, con un terzo che arriva a gestirne almeno 31

UTRECHT, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Jitterbit, leader globale per il potenziamento della trasformazione attraverso l’automazione, oggi presenta i risultati del suo recente e approfondito studio mirato ‘eCommerce Marketplace Strategy: The Power of Hyperautomation‘ (Strategia dei marketplace per l’e-commerce: il potere dell’iperautomazione), il primo nel suo genere, che illustra i punti di vista dei dettaglianti europei di Regno Unito, Spagna, Germania e Paesi Bassi relativamente all’esecuzione e all’espansione della propria presenza nei marketplace.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti con i media:

ThoughtLDR



Cat Lenheim



cat@thoughtldr.com

+44 7511117587