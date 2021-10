Riassunto: Remote lancia la classifica globale interattiva delle migliori destinazioni per i lavoratori a distanza

Remote ha analizzato tutti i paesi del mondo per stabilire quali fossero le migliori località per lavorare da remoto; Toronto, Madrid e Auckland si sono classificate ai primi posti; altre mete offrono vantaggi fiscali, maggiori compensi, visti e altri incentivi molto interessanti.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Remote, una star startup di risorse umane a livello globale che aiuta le aziende a retribuire e gestire i lavoratori internazionali, oggi ha pubblicato la prima relazione del suo genere, intitolata Best Destinations for Remote Work , che illustra le prime 100 mete globali per i lavoratori a distanza, assieme a informazioni esclusive sugli incentivi speciali di ogni località. Il rapporto è accompagnato da uno strumento interattivo e un database con informazioni su centinaia di città in tutto il mondo per consentire agli utenti di creare classifiche personalizzate su dove lavorare a distanza secondo le loro preferenze individuali.

