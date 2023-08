Riassunto: REMNANT II supera il record di un milione di copie vendute

REDWOOD CITY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–REMNANT II ha venduto più di un milione di copie su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, così Gearbox Publishing ha annunciato nella giornata di oggi. La critica videoludica e gli stessi giocatori hanno elogiato REMNANT II come l’hit di successo del 2023. REMNANT II, il sequel al best-selling REMNANT: From the Ashes, è riuscito a più che raddoppiare il numero di giocatori contemporanei al lancio, superando il precedente record del franchise.









“Per tutti coloro che ci hanno aiutati a raggiungere questo strabiliante risultato, grazie per il vostro continuo supporto,” ha riferito David Adams di Gunfire Games. “Lo sviluppo del gioco ha richiesto un lungo percorso in più anni di lavoro e siamo felici di vedere i nostri fan divertirsi così tanto con un gioco che abbiamo sviluppato con tanto cuore e fatica.”

