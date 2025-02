Riassunto: Regula Software ora supporta l’ultimo standard di verifica del passaporto biometrico

RESTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Con il suo ultimo aggiornamento, Regula Document Reader SDK , una soluzione completa di software per la verifica dei documenti di identità, assicura il 100% del supporto per il nuovo standard ISO/IEC 39794-5 che regolamentano i metodi di archiviazione e verifica dei dati facciali nei chip dei passaporti elettronici. Secondo le linee guida ICAO , tutti i lettori e i sistemi di verifica dei documenti devono essere compatibili con il nuovo standard entro il 2026, con obbligo di adottare il nuovo formato da parte degli emittenti di passaporti entro il 2030.

Lo standard ISO/IEC 39794-5 introduce uno schema più efficiente per i dati delle immagini facciali, migliorando notevolmente l'interoperabilità, la velocità di elaborazione e la precisione del riconoscimento in vari sistemi di verifica dell'identità (IDV) in tutto il mondo.

