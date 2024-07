Riassunto: Regula risponde alle esigenze degli esperti forensi con un software operativo rapido e intuitivo

RESTON, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Regula, società globale di sviluppo di dispositivi forensi e di soluzioni per la verifica dell’identità, ha presentato un importante aggiornamento del suo software operativo, Regula Forensic Studio. Questo importante rinnovamento potenzia la funzionalità dei dispositivi forensi, migliora l’usabilità, ottimizza le operazioni e consente un esame dei documenti più preciso.









Compatibile con i più recenti dispositivi forensi più avanzati di Regula, tra cui il comparatore spettrale a doppio video di punta dell’azienda, Regula 4308, il software Regula Forensic Studio favorisce l’esame manuale di testi scritti a mano, banconote, documenti di viaggio e di identità, oggetti da collezione e altro ancora. Fornito in un set assieme a dispositivi forensi e disponibile immediatamente per l’uso, Regula Forensic Studio può gestire tutti i dispositivi Regula in un laboratorio forense creando un’esperienza utente senza intoppi e consentendo la realizzazione di un ampio ventaglio di esami.

