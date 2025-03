Riassunto: Regula ottiene un incremento del 52% della sua base utenti globale a seguito di un aumento delle richieste di verifica dell’identità

RESTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Regula, azienda globale di sviluppo di dispositivi forensi e soluzioni per la verifica dell'identità (IDV), fornisce ora tecnologie software IDV avanzate a 152 milioni di utenti online in tutto il mondo. A questo nuovo traguardo corrisponde un'impressionante crescita del 52% rispetto all'anno precedente. Tra i principali fattori per una maggiore adozione dell'IDV, Regula identifica la crescente necessità di soluzioni antifrode avanzate, i cambiamenti normativi e le iniziative di trasformazione digitale.

L'incremento nell'adozione delle soluzioni di verifica biometrica e dei documenti di Regula evidenzia la richiesta crescente di flussi di lavoro IDV sicuri e intuitivi in settori chiave come quello finanziario, dell'e-commerce, dei servizi governativi, dei viaggi e altri ancora.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kristina – ks@regulaforensics.com