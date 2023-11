Riassunto: Regula condivide le tendenze per la verifica dell’identità per definire il 2024 e oltre

Gli esperti di Regula, società sviluppatrice globale di dispositivi per l’analisi forense e di soluzioni per la verifica dell’identità (IDV), illustra le tendenze del settore. L’aumento delle frodi contro l’identità impone alle aziende l’adozione di nuovi metodi di verifica affidabili. Oltre a combattere le frodi, le aziende si aspettano che le organizzazioni utilizzino l’IDV in vari processi per migliorare le relazioni con i clienti e creare fiducia.





RESTON, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Rimanere in prima linea per quanto riguarda la verifica dell’identità garantisce un futuro sicuro e rigoglioso per le organizzazioni. Per tale motivo gli esperti di Regula hanno presentato la loro previsione per le tendenze per il 2024 e oltre. In base a un’analisi di recenti sviluppi nell’area IDV, gli esperti hanno evidenziato nove tendenze, con quelle in ambito di frode contro le identità che si impongono come le più critiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kristina – ks@regulaforensics.com