Riassunto: Regula collabora con Netpositive per trasformare l’accesso ai festival musicali internazionali

RESTON, Virginia–(BUSINESS WIRE)–È stato notevolmente migliorato l’accesso a festival internazionali come Sziget e Untold, che attirano fino a 100.000 visitatori al giorno. Regula , azienda sviluppatrice globale di dispositivi forensi e soluzioni di verifica dell’identità, e Netpositive , un fonitore ungherese di servizi IT specializzato nella gestione di eventi su larga scala, hanno avviato una collaborazione per passare alla verifica mobile dell’identità (IDV) tramite un’app speciale gestita dal software IDV. Di conseguenza, l’ecosistema all’avanguardia Backstage Ticketing di Netpositive si è trasformata in una risorsa ancora più preziosa per gli organizzatori di eventi in tutto il mondo.









La struttura portante dei servizi di accesso a eventi su larga scala è il cosiddetto processo di “riscatto”, durante il quale i biglietti dei visitatori vengono controllati e scambiati con braccialetti con diritti di accesso prestabiliti.

