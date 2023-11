Riassunto: Redefine lancia soluzioni avanzate per la sicurezza e la gestione del rischio pensate per la DeFi istituzionale

Il partner strategico globale, Safe, riceverà accesso gratuito per i suoi utenti agli strumenti di sicurezza e gestione del rischio

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Redefine, società innovatrice nel settore della gestione del rischio e della sicurezza della tecnologia blockchain, ha lanciato soluzioni di monitoraggio e gestione del rischio pensate per fondi di finanza decentralizzata (DeFi) istituzionali. Si tratta di strumenti realizzati per fornire a tali fondi funzionalità avanzate di valutazione del rischio, offrendo una soluzione completa per far fronte alle complessità della DeFi.





I dati di mercato per il mese di novembre 2023 mostrano che il valore totale di tutte le attività bloccate su protocolli DeFi è pari a circa 46 miliardi di dollari. Con il rapido aumento dell’interesse nella DeFi da parte degli istituti – attribuito ai valori sempre maggiori delle attività e a un flusso di nuovi partecipanti che cercano di generare rendimenti tramite operazioni di staking e prestito – la necessità di soluzioni affidabili per la gestione del rischio diventa sempre più cruciale.

