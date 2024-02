Riassunto: Rasa raccoglie 30 milioni di dollari in un finanziamento di Serie C co-condotto da StepStone Group e PayPal Ventures, Andreessen Horowitz, Accel e Basis Set Ventures per l’AI conversazionale aziendale

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Rasa, un’importante piattaforma leader di intelligenza artificiale (AI) generativa conversazionale, ha annunciato oggi il completamento del suo round di finanziamento di Serie C da 30 milioni di dollari, co-condotto da StepStone Group e PayPal Ventures, con la partecipazione di Andreessen Horowitz (a16z), Accel e Basis Set Ventures.









“ Questo investimento accelera la nostra leadership sul mercato e alimenta il nostro impegno per ridefinire ciò che è possibile per le attività che utilizzano le chat e le piattaforme vocali su base AI generativa su scala”, ha dichiarato Melissa Gordon, CEO di Rasa. “ Con la nostra tecnologia, siamo ben posizionati per trasformare il modo in cui le aziende interagiscono con i propri clienti, rendendo ogni conversazione efficace e personale. Utilizzeremo il finanziamento per promuovere la nostra leadership tecnologica e rafforzare la nostra presenza sul mercato”.

