Riassunto: Rapid Medical™ completa le prime procedure neurovascolari negli Stati Uniti dopo l’autorizzazione della FDA alla sua soluzione ad accesso attivo

La punta orientabile di DRIVEWIRE™ 24 consente una navigazione ad alte prestazioni di cateteri e dispositivi nelle procedure neurovascolari e vascolari periferiche









YOKNEAM, Israele e COLORADO SPRINGS, Colorado–(BUSINESS WIRE)–Rapid Medical™, leader nello sviluppo di dispositivi endovascolari avanzati, annuncia le prime procedure negli Stati Uniti con la rivoluzionaria piattaforma di accesso orientabile DRIVEWIRE 24 in occasione della 21ª riunione annuale della Society of NeuroInterventional Surgery (SNIS) nel 2024. Grazie alla tecnologia attiva, DRIVEWIRE articola un’ampia gamma di cateteri per l’accesso diretto alle sedi endovascolari.

“DRIVEWIRE risponde a un’importante esigenza non soddisfatta nel settore endovascolare”, afferma il dott. Shahram Majidi del Mount Sinai Health System di New York City, NY.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ronen Eckhouse



+972-72-2503331



ronen@rapid-medical.com