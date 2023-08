Riassunto: Randstad presenta Randstad Digital: un partner di alto livello per l’abilitazione digitale in grado di trasformare il business oggi e domani

DIEMEN, Paesi Bassi & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Randstad, la più grande società al mondo per la selezione di talenti, ha annunciato oggi il lancio di una nuova organizzazione, Randstad Digital, specializzata nel rispondere alle esigenze di talenti in ambito tecnologico delle multinazionali in un ampio ventaglio di settori. Nell’attuale dinamico contesto aziendale, Randstad Digital si posiziona in modo unico per aiutare le aziende ad accelerare e realizzare trasformazioni a livello di impresa, offrendo accesso a talenti, servizi e soluzioni del massimo livello in quattro domini specializzati: customer experience, cloud e infrastrutture, dati e analisi e ingegneria digitale e dei prodotti. Randstad Digital sarà guidata da Venu Lambu, che è stato incaricato a gennaio del 2023 di gestirne la strategia rinnovata e l’organizzazione integrata a livello globale.





