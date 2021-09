Riassunto: Rama Kondru e Sastry Chilukuri, veterani di Medidata, nominati co-Ceo

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, una società del gruppo Dassault Systèmes, recentemente ha nominato Rama Kondru e Sastry Chilukuri co-Ceo. Entrambi sono veterani di Medidata – Chilukuri è il presidente fondatore di Medidata Acorn AI e Kondru è vicepresidente esecutivo e direttore tecnico. Collaborare in qualità di Ceo non porrà nuovi problemi per questi leader nel settore, avendo già operato congiuntamente in vari ruoli prima di unirsi a Medidata.





Commenta Chilukuri: “ Il settore delle scienze della vita sta subendo un mutamento radicale stimolato dall’innovazione tecnologica e biologica. In Medidata ci impegniamo a essere un partner di fiducia che aiuta i clienti ad attuare tecnologie avanzate utilizzando dati complessi e l’IA per risolvere l’impossibile per i pazienti”.

