Riassunto: Rakuten Symphony sceglie la soluzione portatile di acquisizione dei pacchetti di rete ad alta velocità 100GbE di TOYO Corporation per il suo Rakuten Open RAN Customer Experience Center, nel Regno Unito

SYNESIS fornisce una visibilità completa sulle reti mobili 5G

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–TOYO Corporation (TOKYO:8151), leader nei test e nelle misure, oggi ha annunciato la fornitura del dispositivo portatile 100GbE SYNESIS a Rakuten Symphony UK LTD, per la visibilità sui pacchetti di rete presso il Rakuten Open RAN Customer Experience Center, nel Regno Unito. Il Centro supporterà i test di operabilità per l’Open RAN, nell’intento di incrementare l’adozione della tecnologia in Europa e in Medio Oriente.





Con la diversificazione della domanda di reti mobili, la tecnologia Open RAN consente di realizzare reti multi-vendor grazie a cui gli operatori TLC possono scegliere dispositivi di rete e ottimizzare la costruzione delle reti all’insegna della flessibilità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

TOYO Corporation Yoko Nonaka (synesis-globalsales@toyo.co.jp)