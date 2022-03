Riassunto: Rakuten Europe Bank si allea con Temenos per portare le operazioni bancarie sul cloud

Rakuten Europe Bank adotta la piattaforma aperta del banking modulare di Temenos per valorizzare l’esperienza dei clienti, accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti di pagamento ed entrare in nuovi mercati

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), l’azienda che sviluppa software bancario, oggi annuncia che Rakuten Europe Bank – parte del gruppo Rakuten, un esclusivo ecosistema di oltre 70 attività commerciali e più di 1,6 miliardi di clienti in tutto il mondo – ha firmato un accordo con Temenos per offrire servizi bancari, compreso Rakuten Pay sul Temenos Banking Cloud. Grazie alla piattaforma aperta di Temenos, Rakuten Europe Bank accelererà la sua crescita in tutta Europa.

Il passaggio alla piattaforma aperta di banking modulare di Temenos consentirà a Rakuten Europe Bank di continuare a migliorare l’esperienza dei propri clienti, accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti ed entrare in nuovi mercati.

