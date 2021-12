Riassunto: Raisin Bank si allea con ComplyAdvantage per estendere il suo programma antiriciclaggio

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Raisin Bank AG, la società di servizi bancari di Raisin DS, ha avviato una collaborazione con ComplyAdvantage, leader nel rilevamento del rischio di crimini finanziari basato sull’IA, per ampliare il suo programma antiriciclaggio (AML). Dopo il lancio come banca sul cloud, a Raisin Bank occorreva un provider in grado di tenere il ritmo della sua rapida crescita. Le soluzioni scalabili proposte da ComplyAdvantage nei segmenti dello screening e del monitoraggio clienti, oltre che del controllo sulle transazioni, supporteranno l’offerta Banking-as-a-Service di Raisin Bank.





Raisin Bank offre servizi bancari, come gestione dei clienti e dei conti correnti, elaborazione dei pagamenti e prestiti per startup e fornitori di servizi finanziari di livello internazionale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ComplyAdvantage:



America del Nord



Tim Donovan



+1.510.593.0064



Tim.Donovan@ComplyAdvantage.com

EMEA



Ben Goldsmith



+44.0.7788.295321



ben@goldsmithcomms.com

Contatti stampa

Raisin Bank / Raisin DS GmbH

Nicole Breforth e Maggie Bell



Comunicazioni



+49 160 218 65 24



press@raisin.com