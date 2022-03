Riassunto: Raiffeisen Informatik semplifica le operazioni di rete insieme a Juniper Networks per offrire una migliore esperienza utente ai clienti del settore finanziario

La soluzione Juniper Apstra automatizza la gestione e le operazioni di rete aumentando considerevolmente la flessibilità per gli utenti

VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Juniper Networks, (NYSE: JNPR), leader quanto a reti sicure basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato in data odierna che Raiffeisen Informatik (R-IT), un fornitore di servizi IT completi per fornitori di servizi finanziari e assicurativi, ha implementato le soluzioni per la gestione di centri dati Juniper Apstra per modernizzare e automatizzare la propria infrastruttura di rete per garantire ai propri clienti dei servizi eccezionali.

R-IT si adopera incessantemente e con profondo impegno ai fini dell’offerta ai propri clienti di servizi di prim’ordine e di infrastrutture a prova di errore 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Pelin Murphy



Juniper Networks



+44 (0) 1372 385 686



pelin@juniper.net