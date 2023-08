Riassunto: Rafforzato con certificazioni e riconoscimenti l’impegno aziendale di Trilliant per la sostenibilità

Le ricertificazioni di DEKRA e ECORESPONSIBLE e i riconoscimenti per la sostenibilità confermano l’impegno costante dell’azienda nei confronti dei clienti e dei dipendenti

CARY, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Trilliant, uno dei più importanti fornitori internazionali di soluzioni per l’infrastruttura di misurazione avanzata (Advanced Metering Infrastructure, AMI), smart grid, smart city e IIoT, continua a concentrarsi sul suo impegno per la sostenibilità per i suoi clienti e l’azienda con nuove ricertificazioni, riconoscimenti e valutazioni.





Trilliant ha annunciato in precedenza che il suo sistema di gestione ha ricevuto un’ulteriore ricertificazione ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Recentemente, anche DEKRA Audits ha ricertificato Trilliant nelle aree seguenti, confermando ulteriormente l’impegno di Trilliant nei confronti delle attività commerciali sostenibili:

ISO 27001:2013 per i sistemi di gestione della sicurezza informatica (Information Security Management System, ISMS): ISO 27001 è lo standard più noto al mondo per gli ISMS e definisce i requisiti che deve soddisfare un ISMS.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Tracey Mitchell



tracey.mitchell@trilliant.com

Cindy Watson/Anita Wong



StrategicAmpersand



TrilliantPR@stratamp.com