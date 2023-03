Riassunto: Radisys supera i 2Gbps di velocità dati con l’avanzata soluzione FWA FR2 SA sulla piattaforma FSM RAN 5G di Qualcomm

La soluzione integrata consente di velocizzare l’implementazione dei casi d’uso dell’accesso wireless fisso (FWA) e del 5G privato

HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Radisys® Corporation, leader globale nelle soluzioni di telecomunicazioni aperte, oggi ha annunciato di aver registrato velocità dati di oltre 2Gbps utilizzando la soluzione RAN Connect RAN FR2 autonoma (SA) conforme allo standard 3GPP Release 16 sulla piattaforma RAN 5G Qualcomm® FSM™100 di Qualcomm Technologies, Inc. La soluzione FR2 SA 5G di Radisys supporta funzionalità mmWave avanzate, come beamforming e carrier aggregation, e consente di realizzare prodotti a capacità elevata per i segmenti di mercato FWA, del 5G privato e dell’industria.

