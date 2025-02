Riassunto: Radisys presenta il primo software 5G del settore conforme alla release 18 del 3GPP per la connettività multi-RAN ubiqua

La suite software 5G Advanced Multi-RAN offre una connettività senza interruzioni tra reti terrestri, non terrestri e private

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation, leader mondiale nel settore delle soluzioni aperte per la telecomunicazione, ha annunciato oggi la disponibilità della sua suite software 5G Multi-RAN conforme alla release 18 del 3GPP, stabilendo un nuovo punto di riferimento del settore per la connettività ubiqua. Questa soluzione RAN 5G di nuova generazione è progettata per integrare perfettamente reti di accesso terrestri, non terrestri (NTN) e non 3GPP.

Grazie alla compatibilità anticipata con le funzionalità della prossima release 19 del 3GPP e alla piena retrocompatibilità con la release 17, tra cui la capacità ridotta (Reduced Capability, RedCap) e altre funzionalità avanzate, la suite software multi-RAN di Radisys supporta un'ampia gamma di scenari di implementazione, dalle piccole celle alle reti private, dall'accesso wireless fisso (Fixed Wireless Access, FWA) alla connettività NTN basata su satellite.

