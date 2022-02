Riassunto: Radisys lancia la suite del software per l’IoT 5G

Il software Connect RAN IoT 5G di Radisys offre caratteristiche migliorate e supporto per casi d’uso in numerosi settori verticali

HILLSBORO, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Radisys® Corporation, un leader globale di soluzioni aperte di telecomunicazione, ha annunciato oggi il lancio del suo stack software Connect RAN per l’IoT 5G che supporta diversi casi d’usi dell’IoT, dalle implementazioni a bassissimo costo e a basso consumo di batteria, come la misurazione e il monitoraggio delle risorse, alle implementazioni industriali mission-critical a bassissima latenza e sensibili al tempo, fino alle implementazioni XR, alla videosorveglianza e ai dispositivi indossabili. Il software Connect RAN 5G IoT di Radisys permette una rapida commercializzazione per i nuovi casi d’uso, riducendo al contempo la spesa CAPEX iniziale.

