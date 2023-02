Riassunto: Radisys lancia i servizi professionali di navigazione e geolocalizzazione indoor ReachPoint

HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Radisys® Corporation, leader globale nelle soluzioni TLC aperte, oggi ha annunciato la disponibilità di Radisys ReachPoint, una piattaforma smart di geolocalizzazione basata sulla rete che consente agli operatori di rete mobile (MNO) di fornire servizi di geolocalizzazione in tempo reale in grado di raggiungere aree potenzialmente non coperte dal GPS, come gli interni degli edifici più alti. Questa soluzione consente alle aziende di ottenere la posizione di qualsiasi dispositivo connesso senza affidarsi al GPS, utilizzando i dati geospaziali dai ripetitori di telefonia mobile e dai nodi Wi-Fi. Radisys effettuerà la dimostrazione di nuovi metodi per la monetizzazione dei servizi basati sulla posizione tramite il suo servizio di geolocalizzazione ReachPoint al Mobile World Congress di Barcellona.

