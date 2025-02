Riassunto: Radisys amplia il portafoglio delle piccole cellule con la piattaforma Qualcomm Dragonwing FSM200 per FR1 e FR2

Il nuovo portafoglio di soluzioni con funzionalità avanzate si rivolge a diversi segmenti di mercato indoor e outdoor

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation, un leader globale di soluzioni di open telecom, ha annunciato la disponibilità del suo premiato software Connect RAN sulla piattaforma Qualcomm Dragonwing™ FSM200 per FR1 e FR2. La soluzione utilizza la banda di base e le funzionalità radio avanzate della piattaforma Dragonwing FSM200 per affrontare i casi d'uso ad alte prestazioni/capacità con funzionalità avanzate richieste in vari segmenti di mercato, tra cui MNO, aziende, accesso wireless fisso (FWA), 5G privato, Industria 4.0 e reti domestiche. Il software Radisys Connect RAN sulla piattaforma Qualcomm Dragonwing™ FSM100 è già distribuito a livello globale per diversi casi d'uso.

