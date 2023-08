Riassunto: Radisys acquisisce Mimosa per accelerare la disponibilità di accesso alla banda larga per le società in sviluppo e crescita

Il portfolio di Mimosa completa alla perfezione l’offerta del portfolio Open Access di Radisys

HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Radisys® Corporation (“Radisys”), una consociata interamente controllata da Jio Platforms Limited e azienda leader nel mondo nei prodotti di open telecom, ha oggi annunciato di aver completato l’acquisizione di Mimosa Networks, Inc. (“Mimosa”) da Airspan Networks Holdings Inc. (NYSE American: MIMO).





Mimosa contiene un portfolio di prodotti per la connettività point-to-point e point-to-multi-point che si basano su bande di frequenza senza licenza. Questi prodotti consentono il lancio rapido di network multi-gigabit-per-second di tipo Fixed Wireless Access e la connettività per le reti wireless di ritorno per i sistemi di telecomunicazione. La suite dei prodotti di Mimosa completa alla perfezione l’offerta del portfolio Open Access di Radisys (Connect Open RAN and Connect Open Broadband).

