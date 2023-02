Riassunto: Qure.ai riceve la certificazione EU MDR per le sue soluzioni AI

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Qure.ai, azienda leader nella fornitura di software di intelligenza artificiale (AI) per la diagnostica per immagini, oggi ha annunciato che le sue soluzioni hanno ricevuto la certificazione CE Classe IIb per i dispositivi medici in conformità con il Regolamento Europeo Dispositivi Medici (UE) 2017/745) (UE-MDR).

Qure.ai ora offre uno dei portafogli certificati più completi di dispositivi per il rilevamento su base AI per radiologia nell’UE, presenti in oltre 31 Paesi. L’AI di Qure aiuta a rilevare anomalie da diversi tipi di esami radiologici, tra cui radiografie del torace, TC del torace, TC cerebrale e radiografie del sistema muscolo-scheletrico. Questi dispositivi medici sono programmi di software AI all’avanguardia che assistono i radiologi nell’interpretazione di scansioni radiologiche in diversi contesti sanitari.

