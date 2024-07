Riassunto: Quectel rivela il primo modulo GNSS a banda quadrupla del settore, che arricchisce la gamma completa di soluzioni GNSS

BELGRADO, Serbia–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, è lieta di annunciare l’arrivo di LG290P, il primo modulo GNSS a banda quadrupla, progettato per offrire elevate prestazioni per le applicazioni più impegnative, assicurando eccezionale disponibilità e qualità RTK anche in ambienti difficili. Il modulo offre la precisione istantanea di livello centimetrico necessaria per garantire l’accuratezza necessaria in applicazioni come agricoltura di precisione, robot tagliaerba, robot per perlustrazioni e personali. Il modulo fornisce inoltre copertura superiore che supporta stazioni di base da distanze maggiori, assicurando prestazioni affidabili.









L’introduzione del modulo LG290P arricchisce la gamma di moduli GNSS di elevata precisione abilitati all’RTK di Quectel.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media: media@quectel.com