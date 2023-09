Riassunto: Quectel presenta il modulo EG916Q-GL Cat 1 bis al MWC di Las Vegas 2023

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, è lieta di annunciare EG916Q-GL, un modulo Cat 1 bis dal costo ottimizzato a livello globale basato sul modem LTE per IoT Qualcomm® QCX216 di Qualcomm Technologies, Inc., ideale per l’impiego in un’ampia gamma di applicazioni a livello globale, tra cui, ma non in via limitativa, gestione delle risorse, telematica, soluzioni di pagamento, monitoraggio e controllo a distanza, sicurezza e animazione, e contatori smart.









Il Quectel EG916Q-GL è un modulo LTE Cat 1 bis ottimizzato per applicazioni M2M e IoT. Sfruttando la tecnologia avanzata 3GPP Rel-14 LTE, il modulo vanta straordinarie velocità di dati fino a 10 Mbps in modalità downlink e 5 Mbps in modalità uplink.

